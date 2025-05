- Początek głosowania o godz. 7 odbył się bez incydentów. Żadna z okręgowych komisji wyborczych nie zgłosiła do Krajowego Biura Wyborczego informacji, by jakiś lokal wyborczy nie został otwarty o czasie - poinformował w niedzielę szef KBW Rafał Tkacz. Jak dodał oznacza to, że nie wydarzyło się w pierwszej godzinie głosowania nic, co mogłoby przedłużyć głosowanie, które zaplanowane jest do godz. 21.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Potwierdzać tożsamość można również za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.