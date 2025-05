Starcie Stanowskiego z prowadzącą. "Nie każdy może mnie obrazić"

Krzysztof Stanowski przyniósł na debatę kilkanaście flag, choć zasady debaty nie przewidywały wnoszenia gadżetów. Do akcji kandydata odnieśli się prowadzący debatę dziennikarze.

- Przede mną stoi dużo flag, gadżetów. Poważna debata, podobno nie można mieć gadżetów. Pierwszy raz podczas tych wyborów telewizja publiczna zaprosiła kandydatów. Jakbyście chcieli, możecie sobie te flagi brać - mówił Krzysztof Stanowski w kolejnej odpowiedzi do innych kandydatów.

Stanowski do dziennikarki TVP: Jestem w świątyni propagandy

Podczas debaty Stanowski zwrócił się również do dziennikarki TVP Doroty Wysockiej-Schnepf .

- Niegdyś mówił, że kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga, to nieprzyjemne. Nie każdy może mnie obrazić - powiedziała prowadząca.