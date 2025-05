- W przeciwieństwie do ciebie, Adrian, ja nie szukam wymówek, żeby nie robić rzeczy . Jestem w tej trudnej koalicji po to, żeby załatwiać te sprawy, które oboje obiecywaliśmy w kampanii w 2023 roku - oceniła wicemarszałek Senatu.

- W tym rządzie, który tak ci się nie podoba, rządzie Donalda Tuska Lewica, nie boi się wywalczać tych spraw - mówiła Biejat, zwracając się do Zandberga.

- W sprawie ochrony zdrowia również będziemy walczyć. W przeciwieństwie do ciebie nie poddajemy się na starcie - deklarowała. - Czas na odrobinę odwagi, a nie siedzenie na ławce rezerwowych i wieczne krytykanctwo - dodała kandydatka Nowej Lewicy.

- Przecież bez was ten rząd nie ma większości, gdybyście się postawili w tej sprawie to moglibyście to przeforsować - mówił polityk.