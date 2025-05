- To nie chcę panu zajmować, bo podróż długa, zbyt dużo czasu - stwierdził Stanowski po trzech minutach programu, po czym pożegnał się z gościem i opuścił studio. Wówczas Maciak zaczął opowiadać o sobie widzom, ale niedługo potem wyłączono mu mikrofon. Następnie on również wyszedł ze studia.

Mimo braku prowadzącego i jego gościa transmisja trwała jeszcze niemal trzy godziny . Pokazywano, jak studio jest sprzątane przez pracowników Kanału Zero, później za stołem pojawiły się maskotki, a na antenie można było usłyszeć wypowiedzi widzów dzwoniących do studia. Na żywo oglądało audycję oglądało równocześnie około 30-40 tys. internautów.

Przypomnijmy: trzy tygodnie temu podczas debaty w Końskich Krzysztof Stanowski zapytał mało znanego wówczas Macieja Maciaka o to, kim właściwie jest . Wywołany do odpowiedzi Maciak, cytując klasykę rodzimej poezji, odpowiedział: "Polak mały". Po wspomnianej debacie wielu polityków i komentatorów zwróciło uwagę, że Maciak wypowiadał się pozytywnie o Rosji .

O jego poglądach zrobiło się jeszcze głośniej po poniedziałkowej debacie "Super Expressu", kiedy to Maciak był przepytywany przez innego kandydata na prezydenta, Marka Jakubiaka . - Trochę mnie oburza fakt, że ludzie, którzy zapomnieli tak łatwo, jak się klepali po plecach na molo w Sopocie przypisują panu prorosyjskość, a nawet agenturalność rosyjską. I chciałem się pana zapytać - czy pan to rozumie, czy pan wie, dlaczego tak się dzieje? - chciał wiedzieć Jakubiak.

Maciak stwierdził na to, że "wytwarzane są pewne nastroje w społeczeństwie, np. antyrosyjskie". - I w związku z tym cwaniacy politycy próbują na tym już ugruntowanym antyrosyjskim poglądzie wobec dużej części Polaków ugrać sobie sukces wyborczy. A jak oni będą się zachowywać później, to pewnie tak jak zwykle - że nie będą dotrzymywać tych wszystkich obietnic z kampanii - kontynuował.

Jakubiak dopytywał go o stosunek do rosyjskiego dyktatora Władimira Putina . - Czy podziwia pan Putina? - chciał wiedzieć poseł.

- Tak. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem - oznajmił na to Maciak.

Na te słowa zareagował prezydent Warszawy i kandydat KO, Rafał Trzaskowski. - To, co przed chwilą słyszeliśmy to jest coś nieprawdopodobnego. To znaczy w momencie, kiedy Putin morduje ludzi, morduje dzieci, pozwala na gwałty w Ukrainie, no w tej chwili klaskać Putinowi, to ja naprawdę czegoś takiego nie widziałem, jak żyję. Myślę, że przynajmniej w tej jednej sprawie wszyscy jak tutaj stoimy się zgadzamy - podkreślił.