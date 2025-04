Spięcie w debacie Biejat - Hołownia. "Śmiać mi się chce, Szymon"

- Śmiać mi się chce, Szymon, kiedy mówisz, że czas żebyśmy wzięli się do roboty i przeszli do rzeczy. Z tym się zgadzam, ale ja ciągle słyszę, że trzeba zrobić referendum, pomimo, że nawet ja, nigdy referendum nie postulowałam bo wiem, że w dzisiejszych czasach (…) referendum służy do tego, żeby nie musieć podejmować decyzji. A wyborcy wybrali nas po to, żebyśmy te decyzje umieli podejmować - odpowiedziała Magdalena Biejat.