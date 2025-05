Do słów Radosława Sikorskiego odniósł się w mediach społecznościowych Adrian Zandberg.

"Czy to ta sama pozycja, którą Antonio Costa zajmuje w dziejach Portugalii ?" - odpowiedział Zandberg.

Minister Sikorski nie pozostawił Adriana Zandberga bez odpowiedzi i we wtorek rano napisał: "Przeskoczy Pan Donalda Tuska rangą międzynarodową, jeśli zostanie Pan Sekretarzem Generalnym ONZ . MSZ poprze każdego polskiego kandydata".

Riposta posła Razem, pojawiła się chwilę później. "Panie ministrze, skoro - jak Pan zauważył - żyje wśród nas najwybitniejszy polityk w polskiej historii, to chyba oczywiste, że to On zajmie miejsce na kartach historii obok Boutrosa Ghaliego i Ban Ki-Moona" - odpowiedział.