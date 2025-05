Spekulacje wokół wejścia Zandberga do rządu. Współpracowniczka z Razem reaguje

"Nikt się do nas nie odezwał" - poinformowała w środę Marcelina Zawisza w odpowiedzi na medialne spekulacje, wedle których mają trwać rozmowy dotyczące ewentualnego wejścia Adriana Zandberga do rządu. "Nasze warunki są takie same jak zawsze" - odparła członkini sztabu Zandberga i przypomniała szereg postulatów Partii Razem.