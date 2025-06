Specjalne wystąpienie premiera po wyborach. Wiadomo, co z wotum zaufania

- Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie - powiedział podczas wystąpienia po wyborach Donald Tusk. Wskazał, iż jest to potrzebne, by pokazać, że "nie zamierzają cofnąć się ani o krok". Tym samym potwierdziły się wcześniejsze ustalenia Polsat News. Premier pogratulował zwycięstwa Karolowi Nawrockiemu i zadeklarował chęć współpracy. Zaznaczył jednak, że rząd jest też gotowy na trudną kohabitację.