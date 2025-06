Specjalne wystąpienie premiera. Nieoficjalnie PN: Wiemy, czego dotyczy

Wotum zaufania to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca zaufanie do działalności rządu (bądź pojedynczych jego członków). Wotum zaufania kończy proces powoływania rządu lub aprobuje jego bieżącą działalność.

Ubieganie się o wotum zaufania może przybierać różne formy. Nowo powołany rząd obligatoryjnie musi uzyskać wotum zaufania, jednak premier może w każdej chwili wystąpić do Sejmu z wnioskiem o powtórne udzielenie wotum zaufania .

Przypomnijmy, że Donald Tusk nadal nie odniósł się do wyników II tury wyborów prezydenckich , których zwycięzcą okazał się kandydat wspierany przez PiS - Karol Nawrocki .

Również wówczas - kiedy PKW opublikowała oficjalne wyniki i jasne było, że to Nawrocki wprowadzi się do Pałacu Prezydenckiego - szef rządu nie odniósł się do tej wiadomości.