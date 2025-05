Poza podium, na czwartym miejscu, znalazła się Trzecia Droga , która uzyskała sześć proc. poparcia , co oznacza, że projekt Polski 2050 i PSL nie miałby szans na miejsca w Sejmie jako koalicyjny komitet wyborczy, ponieważ próg dla nich wynosi osiem proc.

Bazując na wynikach sondażu, pracowania przeprowadziła symulację rozkładu miejsc w Sejmie. W prognozie przyjęto założenie, że Trzecia Droga zdecydowałaby się na start jako komitet wyborczy partii (PSL lub Polski 2050) i wprowadziłaby do Sejmu niewielką grupę posłów.

Z rozkładu mandatów wynika, że obecnie rządząca koalicja łącznie osiągnęłaby 186 miejsc, a do stabilnej sejmowej większości potrzeba 231 posłów. "Byłby to koniec rządu Donalda Tuska" - wskazuje Onet.

Choć KO ma nieco większe procentowe poparcie od PiS, to ostatecznie znaczenie ma geograficzny rozkład głosów. Chodzi o to, by każdy poseł przypadał na zbliżoną liczbę mieszkańców.