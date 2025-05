"Śmieszne i przerażające". Nawrocki wskazał na Zorro z Tarnowa

- Dla mnie też to jest śmieszne i zabawne, że państwo polskie szuka Zorro. Ale to jest niestety tragikomiczne i przerażające - mówił do zebranych na spotkaniu w Rybniku Karol Nawrocki. Do sprawy rzekomego "ścigania" osoby, która wywiesiła plakat na jednej z kamienic podczas wiecu Rafała Trzaskowskiego odnosiła się wcześniej policja. Według służb Zorro popełnił wykroczenie.