Główny norweski dziennik "Aftenposten" zwrócił uwagę w poniedziałek, że polskim prezydentem został faworyt prezydenta USA . Przypomniał, że to Nawrockiego poparł gospodarz Białego Domu tuż przed pierwszą turą wyborów, co mogło być istotne dla ostatecznego rezultatu kandydata popieranego przez PiS. W opinii gazety Nawrocki będzie najbliższym sojusznikiem Trumpa w Europie .

"Aftenposten" prognozuje, że nowy prezydent utrudni prace rządu Donalda Tuska, co w przyszłości może przełożyć się na powrót prawicy do władzy w Polsce, a w perspektywie do pogorszenia relacji Warszawy z Brukselą i osłabienia Unii Europejskiej jako całości.