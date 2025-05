To o tyle ciekawe, że ani burmistrz Sandomierza nie jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, ani województwo świętokrzyskie nie jest dla KO łatwym politycznie terenem. - Nie patrzyliśmy na to, czy Sandomierz jest "nasz", czy "nie nasz". W burzy mózgów kandydatura Sandomierza bardzo szybko zdobyła przychylność wszystkich - słyszymy od współpracowników Trzaskowskiego. - Nie boimy się, Rafał też nie boi się trudnych spotkań w regionach, gdzie jest mniej popularny, gdzie mniej osób chce na niego głosować - dodaje jedna z naszych rozmówczyń.

Sztabowcy PiS przyznają, że to wybór samego kandydata, którem zależało, by wieczór wyborczy zorganizować poza Warszawą.

Po pierwsze Gdańsk to rodzinne miasto Karola Nawrockiego, więc osobiście zależało mu, aby wieczór wyborczy spędzić właśnie tam. Po drugie, wybór historycznej Sali BHP ma nawiązywać do dziedzictwa "Solidarności" - to tam 31 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienia sierpniowe - ale także do faktu, że "Solidarność" poparła kandydaturę Nawrockiego w tych wyborach. Wreszcie po trzecie, jak mówią nam sztabowcy PiS-u, wyborem Gdańska chcą pokazać, że w drugiej turze będą walczyć o głosy także tam, gdzie PiS nie wygrywa wyborów, czyli w dużych miastach i metropoliach.