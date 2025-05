- Słyszeliśmy od właścicieli wydumanych sondażowi, że będziemy mieli 0,5 proc. poparcia. Od mędrców i telewizyjnych ekspertów, że Razem nie jest w stanie zebrać podpisów, a co dopiero zdobyć poważnego wyniku w wyborach - mówił kandydat Adrian Zadnberg, który wyprzedził inną lewicową kandydatkę Magdalenę Biejat ; tę poparło 4,1 proc. wyborców.

- Wyborcy to nie jest puchar przechodni , który jeden polityk może oddać innym politykom. Wyborcy to są mądrzy ludzie, którzy mają swoje poglądy, swoje wartości i zgodnie z nimi będą głosować - powiedział Zandberg.

Błąd oszacowania wyniku kandydata to plus/minus dwa pkt procentowe. Oznacza to, że różnica jest zbyt mała, by wskazać jednoznacznego zwycięzcę I tury.