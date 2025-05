"Podczas dziesiątek lat moje pracy w policji i służbach specjalnych wielu przestępców i rzezimieszków wielokrotnie groziło mi i próbowało mnie zastraszyć" - stwierdził Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniak.

"Jestem na to odporny. Nigdy się tego nie lękałem i teraz straszenia mnie przez posła Śliwkę też się nie ulęknę" - dodał. W ten sposób skomentował on informację przekazaną przez posła PiS Andrzeja Śliwkę o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie ujawnienia potencjalnych nieprawidłowości dotyczących wydania przez ABW w 2021 r. poświadczenia bezpieczeństwa dla Karola Nawrockiego.

Wybory prezydenckie 2025. Poświadczenie bezpieczeństwa dla Nawrockiego. Dobrzyński o działaniach ABW

We wtorek Jacek Dobrzyński przekazał informację, że w 2021 r. ABW prowadziła postępowanie sprawdzające Karola Nawrockiego. W jego trakcie zgromadzono materiały w sprawie zakupu mieszkania od Jerzego Ż. Funkcjonariusz prowadzący postępowanie miał według Dobrzyńskiego wydać negatywną opinię w sprawie Nawrockiego, jednak ówczesny szef ABW Krzysztof Wacławek miał ją zlekceważyć i przyznać obecnemu kandydatowi na prezydenta poświadczenie bezpieczeństwa.

"Badający sprawę Nawrockiego gdański funkcjonariusz ABW w 2021 roku wydał negatywną opinię, ale pisowskie szefostwo Agencji z nieznanych powodów jej nie uwzględniło. Ówczesny szef ABW jest dziś doradcą prezydenta Dudy" - skomentował we wtorek sprawę premier Donald Tusk.

Do doniesień tych postanowił odnieść się sam Krzysztof Wacławek, który stwierdził, że są one nieprawdziwe, a eksperci ABW "rekomendowali wydanie Panu dr Karolowi Nawrockiemu poświadczeń bezpieczeństwa do najwyższych klauzul".

Wybory prezydenckie 2025. PiS idzie do prokuratury. "Służby zostały zagonione"

Poseł PiS Andrzej Śliwka poinformował w środę, że jego partia postanowiła złożyć do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Tuska i Dobrzyńskiego polegającego na "ujawnieniu informacji z postępowania i tworzenia fałszywych informacji".

- Właściwe organy, zamiast stać na straży bezpieczeństwa, są zaangażowane w kampanię. Wczoraj Donald Tusk informował kłamliwie, że dochodziło do nieprawidłowości przy ankiecie bezpieczeństwa Karola Nawrockiego. To, co pisał Donald Tusk i Jacek Dobrzyński to kłamstwo - powiedział Śliwka i dodał, że "służby zostały zagonione, żeby atakować obywatelskiego kandydata na prezydenta".

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. Kiedy druga tura?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich nie przyniosła rozstrzygnięcia. Konieczne jest zatem ponowne głosowanie, które odbędzie się 1 czerwca.

W drugiej rundzie walki o fotel prezydencki zmierzą się Rafał Trzaskowski (kandydat KO) i Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS). W pierwszej turze Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Nawrocki 29,54 proc.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Zapoznaj się ze szczegółami głosowania w drugiej turze.

