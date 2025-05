Podczas przemówienia nawiązał do debaty prezydenckiej w "Super Expressie", kiedy przyniósł ze sobą flagę Polski.

- Biało-czerwona jest naszym świętym symbolem, ale musi być używana do tego, żeby łączyć, nie żeby dzielić. Karol Nawrocki przyszedł z tą flagą na debatę w Końskich, a kiedy zgasły reflektory, to ją porzucił. Zapomniał o niej. Czego się spodziewać po człowieku, który zapomina nawet ile ma mieszkań - mówił Trzaskowski.

- Myślę, że opatrzność go pokarała. Przyszedł i chciał używać naszych barw narodowych, żeby nas dzielić, żeby mówić, że tylko on ma prawo do patriotyzmu. Wszyscy mamy prawo - podkreślił kandydat na urząd prezydenta.