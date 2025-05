Rozsyłane przez Polskie Stronnictwo Ludowe wiadomości są zatytułowane "Tezy pomocnicze: dlaczego Trzaskowski, a nie Nawrocki". Miały trafić do parlamentarzystów PSL, a - zapewne przez przypadek - trafiły do dziennikarzy.

Jest też o tym, że Trzaskowski to wybór bardziej rozumu niż serca, a rozum podpowiada, że Trzaskowski to "lepszy wybór dla przyszłości Polski - nie idealny, ale bardziej przewidywalny i bezpieczny". Z kolei Nawrocki "nie umie wytłumaczyć się z niejasnych kontaktów z neonazistami, z afery mieszkaniowej - jest niewiarygodny i nie wiadomo, jak będzie się zachowywał jako prezydent i jakie jeszcze trupy wypadną z jego szafy".

Dochodzą argumenty o tym, że Trzaskowski to kandydat, który daje nadzieję na budowanie porozumienia, że to nie czas na eksperymenty, że Polska zbyt długo stała w miejscu za sprawą wetowania ustaw przez prezydenta PiS i że prezydent nie może być wojownikiem partyjnym.

Co prawda sam Władysław Kosiniak-Kamysz pojawiał się na wiecach Szymona Hołowni i osobiście wspierał go, ale politycy Polski 2050 bardzo narzekali, że struktury PSL były w kampanii praktycznie nieobecne. Za kiepski wynik Hołowni (4,99 proc.), który skomplikował sytuację Rafałowi Trzaskowskiemu w drugiej turze oberwało się więc także ludowcom.

- Nie jest prawdą, że nasi wyborcy nie zagłosowali na Szymona Hołownię. Hołownia dostał blisko milion głosów. Nasz kandydat w wyborach prezydenckich w 2020 roku dostał pół miliona głosów, w poprzednich wyborach nasi kandydaci dostawali też po 300-400 tysięcy głosów. Teza o tym, że to wyborcy PSL nie stawili się przy urnach, jest fałszywa, najwięcej niewykorzystanych rezerw Rafał Trzaskowski ma dziś na zachodzie kraju i w dużych miastach. My będziemy intensywnie pracowali w tzw. Polsce lokalnej - mówi Interii Miłosz Motyka.

- Jak się spojrzy na wyniki w gminach wiejskich, to łączny wynik Hołowni i Trzaskowskiego jest tam niższy nawet o 5 punktów procentowych niż w 2020 roku i o 8 punktów niżej niż w 2023 roku wynosił łączny wynik Trzeciej Drogi i KO. Presja, by mocniej zaangażować polityków PSL w kampanię jest więc zrozumiała - mówi nam sztabowiec PiS. W PiS nie zdziwili się więc tym, że już w pierwszy dzień po ogłoszeniu wyników pierwszej tury Władysław Kosiniak-Kamysz postanowił mocniej zaakcentować obecność PSL w kampanii wyborczej.

- To miejsce symboliczne dla ludowców w całej Polsce. Niezależnie od tego, na kogo głosują, tu jest zawsze miejsce wolności, miłości do ojczyzny i dobrego myślenia o przyszłości - mówił Kosiniak-Kamysz, prosząc wszystkich działaczy i sympatyków PSL o wsparcie kandydatury Trzaskowskiego.

"Dokąd zmierzacie, kierownictwo PSL? Co na to wasi wyborcy?" - pytał po tym wystąpieniu w serwisie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS .

Sam Kosiniak-Kamysz nie szczędził krytycznych słów pod adresem PiS także w czwartkowej porannej rozmowie z Marcinem Fijołkiem w Polsat News. - Nie mają żadnych praw do Witosa. PiS próbował nas wyeliminować z życia publicznego. To jest hańba, to jest wstyd. Mnie Witosa niech nikt z PiS nie uczy - podkreślał.

- Najpierw na wieczorze wyborczym Rafał mówi o legalizacji aborcji, a dzień później my go popieramy. Mogliśmy chociaż odczekać te kilka dni, ponegocjować coś jak Mentzen - narzeka jeden z działaczy PSL.

- Na dole się gotuje. Tak jak nie było chęci do walki o poparcie dla Hołowni, tak i nie ma do walki o poparcie dla Rafała - dodaje nasz rozmówca.

To samo mówił zresztą w Polsat News Władysław Kosiniak-Kamysz . - Znakomita większość członków i sympatyków PSL popiera Rafała Trzaskowskiego. Chciałbym, żeby wszyscy popierali. To jest jednoznaczne, rozmawiamy przecież ze swoimi członkami i sympatykami - przekonywał.

- Popieranie Rafała Trzaskowskiego to z punktu widzenia PSL zachowanie zupełnie nieracjonalne i doprowadzi tę partię na skraj przepaści. To jedynie odstraszy wyborców PSL, którzy są konserwatywni - podkreśla w rozmowie z Interią.

- Apele Kosiniaka trafią może do tej grupy działaczy, zaangażowanych we władzę, którzy mają funkcję w rządzie czy samorządzie i będą dbać o swój interes. Dla reszty struktur to będzie niezrozumiałe - uważa Kuźmiuk, dziś poseł PiS, a przed laty polityk PSL, dobrze znający to środowisko.