Platforma analityczno-badawcza UCE Research na zlecenie Onetu przeprowadziła badanie dotyczące przepływu wyborców Grzegorza Brauna i Szymona Hołowni do kandydatów w II turze wyborów prezydenckich - Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego.

Grzegorz Braun w I turze zajął czwarte miejsce z wynikiem 6,34 proc. głosów, co przekłada się na poparcie 1 mln 242 tys. 917 osób.

We wcześniejszym sondażu UCE Research zauważyło, że 69 proc. wyborców Adriana Zandberga z pierwszej tury podczas zamierza opowiedzieć się w drugim głosowaniu za Trzaskowskim ; na Nawrockiego wskazało 19 proc. z nich. Natomiast 65,9 proc. wyborców kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena planuje w II turze oddać głos na Nawrockiego ; na Trzaskowskiego chce zagłosować 13,9 proc. z nich .

"Znamy już przepływy elektoratów Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni i Adriana Zandberga. Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę wyniki I tury, Rafał Trzaskowski może liczyć na ok. 8,08 mln, a Karol Nawrocki na ok. 8 mln 658 tys. głosów" - wskazał Onet.