Protest wyborczy rozpatrzony. Sąd Najwyższy podjął decyzję

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpatruje w piątek trzy protesty na jawnych posiedzeniach. W pierwszej kolejności zajęli się protestem wniesionym przez Magdalenę Miazek-Mioduszewską. Rozpoznali go sędziowie: Adam Redzik, Aleksander Stępkowski i Paweł Wojciechowski.

- Wnosząca protest zgłosiła możliwe nieprawidłowości przy sporządzaniu protokołów. (...) SN doszedł do wniosku, że skarżąca uprawdopodobniła podnoszone zarzuty - powiedział sędzia Redzik w związku z tym protestem. Jak przypomniał, przed dwoma tygodniami SN zarządził oględziny kart wyborczych we wszystkich komisjach wskazanych w proteście.

Decyzja w sprawie protestu wyborczego. Nieprawidłowości: tak, wpływ na wynik wyborczy: nie

Jak informował sędzia Redzik są to komisje z Krakowa, Olesna, Mińska Mazowieckiego, Strzelec Opolskich, Grudziądza, Gdańska, Bielska-Białej, Tarnowa, Katowic, Tychów, Kamiennej Góry i Brześcia Kujawskiego.

SN stwierdził, że doszło do nieprawidłowości w pracach komisji wyborczych, jednak nie miały one wpływu na wynik wyborczy. - Postępowanie dowodowe jednoznacznie potwierdziło te nieprawidłowości, które dzisiaj potwierdził Sąd Najwyższy postanowieniem. Czy były to omyłki, czy było to celowe działanie, to już jest kwestia postępowania niezwiązanego z samym postępowaniem wyborczym, które realizuje SN, ale postępowaniem, które prowadzi prokuratura - mówił sędzia.

- Czy takie sytuacje są wyjątkowe, które obserwujemy z nieprawidłowościami? Chyba nie, dlatego że SN mierzył się z takimi problemami już wcześniej. Zapadały orzeczenia SN w 2010 r., gdzie dochodziło do podobnych pomyłek, nieprawidłowości we wpisywaniu wyników głosowania do protokołów - przekonywał sędzia Redzik.

Sąd Najwyższy rozpatruje protesty wyborcze. Przed budynkiem protesty

Protest jest pierwszym z trzech, które mają być rozpatrzone podczas piątkowego posiedzenia SN w trybie jawnym. Rozpatrzenie drugiego przewidziane jest na godz. 11:00, a trzeciego na 13:00.

W czasie, gdy IKNiSP zajmuje się wnioskami, przed siedzibą SN trwają demonstracje. Jedna z nich zorganizowana została przez środowisko działacza narodowców Roberta Bąkiewicza. Pojawili się na niej m.in. Mateusz Morawiecki i Antoni Macierewicz.

Manifestanci twierdzą, że rząd Donalda Tuska przymierza się do "siłowego przejęcia Sądu Najwyższego i unieważnienia legalnych wyborów", by nie dopuścić do prezydentury Karola Nawrockiego.

Z drugiej strony przed budynkiem SN pojawili się zwolennicy idei ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Demonstranci mają ze sobą biało-czerwone flagi i transparenty z hasłami wzywającymi do reasumpcji.

Nieprawidłowości w okręgowych komisjach wyborczych pod lupą SN

Jeszcze w czwartek SN informował, że wpłynęły protokoły ze wszystkich sądów rejonowych, które przeliczyły głosy oddane w II turze wyborów. Ponadto na stronie sądu opublikowano skany protokołów oględzin tych kart do głosowania.

Chodzi o obwodowe komisje: nr 95 w Krakowie, nr 3 w Oleśnie, nr 13 w Mińsku Mazowieckim, nr 9 w Strzelcach Opolskich, nr 25 w Grudziądzu, nr 17 w Gdańsku, nr 30 i 61 w Bielsku-Białej, nr 10 w Tarnowie, nr 53 w Katowicach, nr 35 w Tychach, nr 6 w Kamiennej Górze oraz nr 4 w Wieńcu (gm. Brześć Kujawski). W większości z nich doszło do problemów z wypełnieniem protokołu lub błędnym przeliczeniem głosów.

Odnosząc się do nieprawidłowości, SN wskazał w czwartkowym komunikacie, że podobne "incydentalne przypadki" zdarzały się już w poprzednich latach.

Mastalerek w ''Graffiti'': Rysuje się nowa linia, Donald Tusk w roli Braci Kamraci i reszta, która zachowuje się racjonalnie Polsat News Polsat News