Dębiec poinformowała, że w związku z przemówieniem, które podczas tego samego wiecu wyborczego miał wygłosić Braun prokuratura bada, czy nie doszło do publicznego nawoływania do popełnienia występku, do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych lub wyznaniowych oraz do znieważenia grupy ludności , czyli do naruszenia art. 255, 256 i 257 kodeksu karnego.

Na nagraniach zamieszczonych na platformie X można zobaczyć, jak po wszystkim kandydat przemówił do zebranych. - Biorę wszystkich państwa na świadków, że pan Kacper jako mój asystent przybrany do czynności polskiego posła do Parlamentu Europejskiego na moją prośbę i moje wyraźne polecenie uczynił to, co uczynił. A zatem to moja odpowiedzialność - zwrócił się do uczestników wiecu Braun.