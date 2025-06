Prof. Antoni Dudek skomentował reakcję Rafała Trzaskowskiego tuż po ogłoszeniu wyników exit poll, które minimalnie były na jego korzyść. - Reakcja była absolutnie błędna i pokazywała brak profesjonalizmu kandydata na prezydenta i jego otoczenia. To była taka "kropeczka nad i" całego szeregu błędów , które popełniono już po I turze - ocenił.

Co więcej, zdaniem politologa kolejnym błędem było także pojawienie się premiera w kampanii Trzaskowskiego.

- Tym, co jest najlepszym posunięciem rządu Tuska w ostatnich kilku miesiącach, jedynym, które doceniam, to jest operacja deregulacji. Gdyby twarzą deregulacji uczynić Rafała Trzaskowskiego, a ponadto, gdyby ta deregulacja była nieco śmielsza (...), to kto wie, czy nie dałoby się wyrwać z rąk Nawrockiego (jakąś część - red.) wyborców Mentzena - wskazał prof. Dudek.