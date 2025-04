Prezydent Andrzej Duda wszedł na salę przy burzy oklasków. - Ah, kochani, przypomniało mi się - rozpoczął przemówienie, wspominając własne kampanie wyborcze w 2015 i 2020 roku.

- Przyjechałem, bo jest to dla mnie ten niezwykle ważny moment, zarówno jako prezydenta, jak i obywatela. Waszego kolegi, waszego przyjaciela. Polska, interes Rzeczypospolitej i ich obywateli to jest najważniejsze, o co musi dbać prezydent. I dlatego tu dziś jestem - podkreślił, dodając, że ta kampania jest jednocześnie "jego pożegnaniem".

Wybory prezydenckie 2025. Prezydent gościem konwencji Karola Nawrockiego

Głowa państwa podziękował politykom Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności Jarosławowi Kaczyńskiemu, Beacie Szydło i Mateuszowi Morawieckiemu za wieloletnią współpracę.

- Mogliśmy to zrobić razem i zrobiliśmy to. Dzięki temu mogłem niedawno, dosłownie kilka dni temu stanąć, w 45. rocznicę istnienia Solidarności i musiałem wyciągnąć kartkę by przeczytać to wszystko, co zrobiliśmy, realizując postulaty Solidarności, dla ludzi po prostu - mówił.

- Wszystko udało się uzyskać dla ludzi, dla zwykłych ludzi. Bardzo często dla tych najsłabszych właśnie, dla budowania silnej Rzeczypospolitej, bo to oni są jej filarem i to na nich Rzeczpospolita się opiera. Na zwykłych ludziach, z małych miejscowości, którzy tak bardzo czekali na to, żeby ktoś sobie o nich przypomniał - dodał.

