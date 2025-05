Prezydent Litwy reaguje na pierwszą turę wyborów w Polsce. "Zrobię wszystko"

Zrobię wszystko, by utrzymać przyjazne stosunki z Polską po wyborach prezydenckich w tym kraju – oznajmił prezydent Litwy Gitanas Nauseda we wtorkowym wywiadzie. Odniósł się również do kwestii obecności Ukrainy w NATO. - Wycofanie się NATO z obietnicy przyjęcia Ukrainy byłoby ciosem dla reputacji Sojuszu Północnoatlantyckiego - tłumaczył.