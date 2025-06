Dopytywany, co w sytuacji, jeśli wcześniej o ważności wyboru prezydenta orzeknie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, Wawrykiewicz stwierdził, że będzie to "prawnie irrelewantne", czyli "bez znaczenia prawnego" .

- Po to PiS tworzył tę izbę, żeby mieć taki konstytucyjny wytrych do ewentualnego unieważnienia wyborów. Więc jeśli Izba się zbierze i wyda tzw. uchwałę, która nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego, to nie wpłynie to na ważność wyborów - ocenił europoseł.