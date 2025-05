"Gazeta Wyborcza" opisała w czwartek, że Nawrocki w 2010 r. pożyczył Jerzemu Ż. - seniorowi , od którego przejął kawalerkę w Gdańsku i miał się nim dożywotnio opiekować, a który ostatecznie trafił do domu pomocy społecznej - 12 tys. zł na 20 proc. w skali roku na wykup mieszkania komunalnego . Umowa pożyczki - jak dodał dziennik - ma formę wydruku z odręcznie wpisanymi danymi stron - imię i nazwisko, adres, pesel oraz podpisami Karola Nawrockiego i Jerzego Ż. Jak napisał dziennik, senior nie byłby w stanie spłacić nawet odsetek.

Tego samego dnia Nawrocki w Polsat News odnosząc się do doniesień "GW", stwierdził, że w umowie pożyczki " zupełnie nie miało znaczenia, co tam jest zapisane ", ponieważ Jerzy Ż. nigdy nie musiał ani tej pożyczki zwracać, ani przekazywać mu żadnych środków finansowych.

Pożyczka Nawrockiego. Prezes PiS: To przecież w gruncie rzeczy darowizna

- Ta pożyczka była przecież w gruncie rzeczy darowizną , bo nigdy nie była zwracana, a jeżeli pieniądze jakieś płynęły, to w drugą stronę - przekonywał. Kaczyński był również pytany o to, czy tak wysoko oprocentowana pożyczka nie miała znamion lichwy. Zdaniem prezesa PiS w tej sprawie nie ma mowy o żadnym nadużyciu , ponieważ Nawrocki nie domagał się spłaty tych pieniędzy.

- Gdyby ktoś ściągał te pożyczki, to można by się zastanowić, natomiast nie ściągał, więc nie ma o czym mówić - dodał.

Przypomniał również, że Nawrocki dobrowolnie przekazał gdańską kawalerkę na cele charytatywne i w jego ocenie, to również wskazuje na to, że działanie Nawrockiego nie miało charakteru wyłudzenia, ponieważ "wyłudzanie nie polegają na tym, że po kilkunastu latach nie ma się z tego żadnych korzyści".

- W gdańskiej kawalerce nie mieszkał ani Nawrocki, ani nikt z jego rodziny - zaznaczył polityk i dodał, że Jerzy Ż. nie został z tego mieszkania usunięty i mężczyzna po dziś dzień może korzystać z tego mieszkania. Zdaniem prezesa PiS, sprawa relacji Nawrockiego z Jerzym Ż. to " łobuzerstwo w najgorszym tego słowa znaczeniu i hańba ", ponieważ - jak przekonywał Kaczyński - aparat państwowy jest zaangażowany w wybory.

Według Kaczyńskiego, wbrew medialnym doniesieniom pomiędzy kandydatem popieranym przez PiS a Jerzym Ż. nie było umowy dożywocia, która zobligowałaby Nawrockiego do zajmowania się mężczyzną.

"GW" ustaliła, że umowa pożyczki podpisana pomiędzy Nawrockim a Jerzym Ż. jest datowana na 15 lutego 2010 roku i była podpisana w Gdańsku. "Dokument został złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub w wydziale Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który zajmował się mieszkaniami komunalnymi. Po zawiadomieniach do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę gminy Gdańsk i pana Jerzego, umowa znalazła się w materiałach zabezpieczonych przez śledczych " - napisała "GW".

Sprawa mieszkania popieranego przez PiS kandydata na prezydenta to pokłosie publikacji portalu Onet, który ujawnił, że - wbrew wcześniejszej deklaracji - Nawrocki nie jest właścicielem jednego, a dwóch mieszkań . Poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiadał również kawalerkę. Kilka dni później portal podał, że Jerzy Ż., wcześniejszy właściciel kawalerki - przekazał ją Nawrockiemu i jego żonie w zamian za opiekę i utrzymanie, czyli na zasadzie umowy dożywocia, jednak mężczyzna trafił do domu opieki społecznej.

Nawrocki poinformował później, że kawalerkę przekaże na cele charytatywne. W czwartek prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni Bogdan Palmowski przekazał PAP, że stowarzyszenie 14 maja podpisało z Nawrockimi umowę darowizny ws. przekazania kawalerki, która wcześniej należała do Jerzego Ż. W umowie została zawarta klauzula, która mówi o tym, że jeśli stan zdrowia Jerzego Ż. na to pozwoli, mężczyzna będzie mógł wrócić do mieszkania.