Dodał, że nie było, co do tej uchwały żadnych głosów sprzeciwu . - Także teraz pełne wsparcie i pełne zaangażowanie PSL przez te dwa tygodnie w kampanię Rafała Trzaskowskiego - powiedział poseł ludowców.

- Dzisiaj też powinniśmy powiedzieć sobie jasno, że - my jako Trzecia Droga - zapłaciliśmy marzeniami za to, że jesteśmy w tej koalicji za to, że jesteśmy w tym rządzie, ale jesteśmy odpowiedzialni za Polskę i to jest ta pierwsza rzecz, która zawsze nas cechowała - zaznaczył.