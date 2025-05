W trakcie kończącej się kampanii do wyborów prezydenckich nazwa miasta Końskie była odmieniana przez wszystkie przypadki. To tam, a nie w Wilanowie, wygrywa się wybory, jak stwierdził po wyborach parlamentarnych w 2015 r. Grzegorz Schetyna.

Przez kilka ostatnich miesięcy oczy całej Polski skierowane były na to 17-tysięczne miasto w województwie świętokrzyskim. Głównie przez organizowane tam debaty - w pierwszej (dwie) i w drugiej (jedna, z udziałem jednego kandydata) turze wyborów.

Wybory 2025. Arena politycznych walk w Końskich

Jeszcze przed odbywającą się w kwietniu w hali sportowej przy ul. Stoińskiego burmistrz Końskich Krzysztof Obratański podkreślał, że to sposób na zwiększenie rozpoznawalności miasta.

- Jeżeli dojdzie do debaty i we wszystkich telewizjach w Polsce pokaże się obraz Końskich jako miasta życzliwego, otwartego, miejsca, gdzie krystalizuje się w pełni święto demokracji, to będzie to niski koszt za taką promocję - powiedział samorządowiec, cytowany przez Radio Kielce.

Wybory prezydenckie w Polsce. Końskie na ustach całej Polski

Sprawdziliśmy, co o takiej promocji sądzą mieszkańcy miasta.

Patrycja mieszka w Końskich od 15 lat. Zawsze było to spokojne miasto. Szum medialny pojawił się niedawno. - Wszystko, co dzieje się w Końskich jest robione "pod publikę". Tylko dlatego, że zrobiło się głośno o naszym mieście, wszyscy wariują i na siłę organizują te wszystkie debaty - podkreśla 26-latka.

Temat samej polityki Patrycja stara się omijać szerokim łukiem. - To, co media i sztaby robią w mieście, to jeden wielki cyrk - uważa.

Przyznaje, że widzi wynikająca z politycznych wydarzeń promocję miasta i to, że dużo mówi się o jej mieście. - Trzeba się tylko zastanowić, czy to "promowanie" jest pozytywne, czy po prostu robi z nas małpki w cyrku - podsumowuje.

Końskie, przedstawiciele mediów przed miejscową halą sportową, gdzie w kwietniu odbyła się debata prezydencka Wojciech Olkuśnik East News

Debata w Końskich. Mieszkańcy: To wyróżnienie

Jeszcze przed pierwszą, kwietniową debatą, w Końskich słychać było głosy wsparcia dla nadchodzących wydarzeń z udziałem polityków.

- To promocja małego prowincjonalnego miasteczka. Debata bezwzględnie powinna się tu odbyć i byłoby to z korzyścią i dla mieszkańców Końskich i również dla kandydatów na prezydentów - mówiła Kasia, z którą na ulicy miasta rozmawiali dziennikarze Polsat News.

Podobnego zdania był Mieczysław - Czekamy na debatę, która potwierdzi to, że w Końskich się wygrywa. Cieszymy się, że nasze miasto jest tak sławne - dodawał.

Z zainteresowania miastem zadowolona była też Krystyna. - To bardzo dobrze. (Debaty - red.) to wyróżnienie. Oby było jak najlepiej - podsumowywała.

Rynek w Końskich Pawel Wodzynski East News

Wybory 2025. Końskie - miasto podzielone

Małgorzata zauważa, że miasto jest podzielone. Niedawno w sklepie była świadkiem kłótni dwóch starszych pań. Jedna była za Nawrockim, druga za Trzaskowskim. - Prawie zaczęły się bić - opowiada mieszkanka Końskich.

Ona także dostrzega reklamę, którą Końskim robi przedwyborcze zamieszanie. Widzi jednak także minusy. - Końskie trafia do memów, trochę jest pośmiewiskiem - mówi.

Kobieta wspomina, że podczas kwietniowej debaty miasto było sparaliżowane. - Od samego rana korki, policja obstawiała rynek. Podczas wczorajszej debaty (środa 28 maja, brał udział jedynie Karol Nawrocki - red.) było już spokojnie.

- Niektórzy są zmęczeni tymi debatami. Mówią, żeby już się odczepili od tych Końskich - przyznaje mieszkanka.

Męża Małgorzaty jakiś czas temu zaczepił mężczyzna, który przejeżdżał w okolicy i postanowił zajechać do miasta, by zobaczyć na własne oczy słynny rynek w Końskich, znany mu z telewizyjnych debat. Stwierdził tylko, że na ekranie wyglądało to zupełnie inaczej.

Anna Nicz

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. Kiedy druga tura?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich nie przyniosła rozstrzygnięcia. Konieczne jest zatem ponowne głosowanie, które odbędzie się 1 czerwca.

W drugiej rundzie walki o fotel prezydencki zmierzą się Rafał Trzaskowski (kandydat KO) i Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS). W pierwszej turze Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Nawrocki 29,54 proc.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Zapoznaj się ze szczegółami głosowania w drugiej turze.

Najnowsze informacje o wynikach i przebiegu głosowania publikujemy w naszym raporcie specjalnym - Wybory prezydenckie 2025.

