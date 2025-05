"Jako katolik i radny jestem oburzony i bardzo zasmucony tym, co zobaczyłem dzisiaj po mszy świętej w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej przy ulicy Długiej. Jest mi tym bardziej smutno, że to moja rodzinna parafia" - podkreślił w mediach społecznościowych.

Sosnowski zaapelował również, by "Kościół pozostał miejscem dla Boga, nie dla partyjnych ulotek".

Na ulotce umieszczono wizerunek trzech polityków PiS: Mariusza Błaszczaka, Dariusza Stefaniuka i Andrzeja Śliwki . To zaproszenie na spotkanie, które odbyło się 5 maja.

"To także Mariusz Błaszczak ujawnił wstydliwe plany, według których cała Polska Wschodnia, w tym nasze miasta, miała zostać pozostawiona na pastwę wroga w przypadku rosyjskiego ataku. Dzięki jego odwadze wiemy, jak ważne jest budowanie prawdziwej, silnej armii (...)" - czytamy w ulotce.

- Kościół nie angażuje się w politykę i nie staje po żadnej stronie barykady, nie opowiada się za żadnym z kandydatów do funkcji prezydenta - zapewnia ksiądz Paweł Bielecki.

- Natomiast Kościół angażuje się w sprawy społeczne o tyle, że uświadamia wiernych o potrzebie brania udziału w wyborach , a także głosowania zgodnie z własnym sumieniem, światopoglądem, ale t akże i nauczaniem Kościoła , do którego wierni przynależą - dodaje duchowny.

- Jeśli chodzi o ulotki, to praktyka jest taka, że nie zawsze wszystko jest świadomie promowane, czy w ogóle akceptowane przez Kościół, czy proboszcza w wielu parafiach. Niestety wierni są nadgorliwi na tej zasadzie, że sami się wymieniają ulotkami, rozdają czy też wykładają w kościele. Trudno jest to do końca kontrolować i nad tym zapanować - stwierdził ksiądz Bielecki w rozmowie z Interią. Według rzecznika umieszczenie ulotek w kościele "nie było wprost działaniem księdza proboszcza".