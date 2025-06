Politolog wskazuje, co mogło przesądzić o wyniku wyborów. "Decydujący czynnik"

Co może przesądzić o ostatecznej wygranej? Zdaniem eksperta wiele zależy od tego, która część kraju zmobilizowała się mocniej. - Pytanie brzmi, czy więcej nowych wyborców pojawiło się na wschodzie czy zachodzie Polski. Zachód i zagranica to mogą być wyborcy, którzy w większej mierze będą się przyczyniali do ewentualnej ostatecznej wygranej Rafała Trzaskowskiego - ocenia prof. Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.