Według Poulsen miejscowa Polonia od dawna starała się o umożliwienie głosowania w polskich wyborach na Wyspach Owczych, udało się to dopiero w tym roku. - Dla nas to także ważne, możemy poczuć się częścią polskiej społeczności - podkreśliła. Dodała, że dzień głosowania dla Polaków to również okazja do spotkań i integracji.