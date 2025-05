Pokazał oświadczenie Nawrockiego w studiu. Awantura na debacie

Trzaskowski mówił o kontrkandydacie już podczas odpowiedzi na pierwsze pytanie debaty prezydenckiej . Piotr Witwicki zapytał polityków czy mają w swoim programie element, który jest niepopularny, ale wprowadzenia go wymaga polska racja stanu.

W piątek 9 maja Interia opublikowała podpisane przez Karola Nawrockiego oświadczenie, w którym polityk zobowiązał się do dożywotniej opieki nad panem Jerzym Ż. Wcześniej politycy PiS zapewniali, że takiego oświadczenie nie ma.

Do dokumentu Trzaskowski nawiązał w kolejnych pytaniach.

Kandydat KO wskazał na pisemne zobowiązanie Nawrockiego podczas pytań wzajemnych kandydatów. - Pana hucpa jest naprawdę nieprawdopodobna. Mam tutaj oświadczenie, w którym pan się zobowiązał do dożywotniej pomocy panu Jerzemu. Jak wszyscy wiemy, pan Jerzy jest DPS-ie . Czy panu nie wstyd? - pytał Nawrockiego.

- Nie ma pan zdolności honorowej do tego, żeby zabierać głos w kwestiach mieszkań. Był pan szefem sztabu Hanny Gronkiewicz-Waltz i jest pan współodpowiedzialny za aferę reprywatyzacyjną w Warszawie - odpowiedział Nawrocki.

- Hucpa i bezczelność jest nieprawdopodobna. Pomagał pan Nawrocki za mieszkanie. Nie bezinteresownie. Zobowiązał się, że będzie pomagał do końca życia, a pan Jerzy jest w DPS-ie - odparł Trzaskowski.

Nawrocki stwierdził, że politykiem jest od sześciu miesięcy i jest to jedna z różnic między nim, a Trzaskowskim. Kandydat KO to - według Nawrockiego - "zlepek briefów, sondaży politycznych, wytwór laboratorium politycznego". On sam - jak ocenił - jest "człowiekiem z krwi i kości, obywatelem państwa polskiego".