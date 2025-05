Oprócz tego autorzy badania, Søren Damsbo-Svendsen i Kasper M. Hansen, twierdzą że niezdecydowani, a zwłaszcza młodzi wyborcy, mogą być nawet do sześciu razy bardziej podatni na złą pogodę i preferują lepsze warunki w dniu głosowania.

Eksperci zwracają uwagę, że starsi i bardziej doświadczeni życiowo wyborcy są mniej podatni na aurę i nie ma ona takiego wpływu na ich decyzję o tym, czy warto udać się do lokalu wyborczego.

Jeśli chodzi o temperaturę podczas wyborów, to wyniki nie są jednoznaczne. Według naukowców można oszacować, że ocieplenie może zwiększyć prawdopodobieństwo oddania głosu o 1,3 proc. - czytamy w publikacji.

Nie tylko deszcz i temperatury mogą jednak wpływać na ewentualne wyniki wyborów. Ważną rolę do odegrania może mieć również wiatr - wynika z kolejnego badania.

Jak wywiało Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, a Trumpa przywiało do Białego Domu

Wówczas Donald Trump pokonał Hillary Clinton i po raz pierwszy został prezydentem Stanów Zjednoczonych. To tylko jeden z przykładów.

Grupa badaczy z Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec przyjrzała się wyborom i referendum na przestrzeni lat. Badaniu podlegały wybory organizowane przez 100 lat w Stanach Zjednoczonych (od 1912 do 2012 roku), referenda w Szwajcarii w latach 2005-2014 oraz dwa kluczowe dla losów Wielkiej Brytanii, czyli głosowanie nad pozostaniem Szkocji w Zjednoczonym Królestwie oraz referendum "brexitowe" w 2016 roku.

Na tej podstawie naukowcy doszli do wniosku, że silniejszy wiatr sprawia, że głosujący szukają bezpieczeństwo oraz wybierają status quo . Natomiast słabsze podmuchy mogą skłaniać uczestników głosowania ku większemu ryzyku - czyli np. brexitowi czy Donaldowi Trumpa.

"Z zaskoczeniem odkryliśmy, że pogoda, zwłaszcza wietrzna, podczas dnia wyborczego wpływa na decyzję głosujących" - napisano w komentarzu do pracy. Według autorów pogoda może być dodatkowym czynnikiem, oprócz poglądów, wpływającym na decyzję wyborczą.

W wietrznej Szkocji w 2014 roku uczestnicy referendum stosunkiem głosów 55 do 45 proc. zdecydowali o pozostaniu w Wielkiej Brytanii. Z kolei podczas referendum zakończonym brexitem osoby na terenach, w których nie wiało w ogóle lub bardzo słabo, zdecydowali o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, czyli postawili na bardziej ryzykowne rozwiązanie.

Naukowcy twierdzą, że siła wiatru może mieć wpływ na nie więcej niż 1 proc. biorących udział w głosowaniu , a to może mieć znaczenie wtedy, kiedy kandydaci lub partie mają zbliżone poparcie.

W Polsce podczas drugiej tury wyborów w niedzielę zrobi się bardzo ciepło. Na zachodzie temperatury mogą się nawet zbliżyć do progu upału. Jednocześnie na zachodzie możliwe będą burze z ulewami i lokalnym gradobiciem. Podczas tych burz porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h. O tym czy może to wpłynąć na wynik wyborczy, przekonamy się niebawem.