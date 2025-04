Premier Donald Tusk , odnosząc się do przebiegu wydarzenia, napisał na platformie X: " Rafał Trzaskowski zwyciężył tę debatę - i to w formule wszyscy na jednego".

"Trzaskowski zdecydowanie wygrał debatę. Cios z flagą przejdzie do historii" - uznał z kolei mecenas Roman Giertych w nawiązaniu do wypowiedzi Trzaskowskiego, który przypomniał Nawrockiemu, że podczas debaty w Końskich zapomniał zabrać ze sobą biało-czerwonej flagi i pojawił się w studiu z własną flagą Polski.

"To nie jest rekwizyt. To jest biało-czerwona - symbol Rzeczypospolitej. Ja jej nigdy nie porzucę. Kolejna debata tej kampanii za nami. Dziękuję, że byliście ze mną!" - napisał po debacie Rafał Trzaskowski.

Kaczyński przyznał również, że szczególnie uderzyły go "bezczelne kłamstwa" dotyczące obrony granicy, która - jak podkreślił - najintensywniej była atakowana za rządów jego partii. "To my stworzyliśmy podstawy do tego, żeby go odeprzeć, oni to wówczas wściekle atakowali" - zaznaczył.