Grabiec przekazał polsatnews.pl, że pozew nie zostanie złożony w trybie wyborczym . - Tryb wyborczy nie pozwala, by Platforma, o której mówi Mentzen, korzystała z tego trybu. Dotyczy on niestety tylko kandydatów i komitetów wyborczych - wskazał.

Do sprawy odnieśli się politycy PiS podczas konferencji prasowej. - Wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego - ocenił Mariusz Błaszczak, dodając że partia złoży zawiadomienie do prokuratury, a po wyborach wystąpi z wnioskiem o powołanie komisji śledczej.