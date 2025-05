PKW zabrała głos przed ciszą wyborczą. Kluczowe informacje na finiszu kampanii

Zwracamy się również do ABW w zakresie różnorodnych działań internetowych dot. ewentualnie zakłócenia przebiegu procesu wyborczego - powiedział przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, odnosząc się do pytania o internetowe reklamy, które mogą zakłócić przebieg wyborów prezydenckich. - PKW nie ma nic do ukrycia - podkreślił.