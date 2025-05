Cezary Tomczyk (KO) ze sztabu wyborczego kandydata KO pytany o to zawiadomienie, odparł, że nie ma wątpliwości, co do "prowadzenia szerokiej akcji, żeby zdyskredytować Rafała Trzaskowskiego". Podkreślił, że to co robi PiS, to jak zwykle "kłamstwo". - My złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, dlatego że ponad 100 tysięcy SMS-ów było wysłanych, żeby szkalować Rafała Trzaskowskiego - dodał poseł.