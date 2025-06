Pilne posiedzenie polityków PiS. Nawrocki przyjechał na Nowogrodzką

- Dostałam zaproszenie tak, jak pozostali członkowie sztabu. Myślę, że będzie to spotkanie podsumowujące po zwycięskiej kampanii. Na pewno nastroje są optymistyczne - przekazała.

Rzecznik prasowa kampanii Nawrockiego zdradziła, jak za kulisami wyglądał niedzielny wieczór wyborczy. - Karol Nawrocki od początku mówił, żeby zachować spokój. To jest człowiek nie do zdarcia, nie do złamania. (...) Pychę pokazał tamten sztab, który ogłosił Rafała Trzaskowskiego prezydentem. Był prezydentem niecałe dwie godziny, a Karol Nawrocki będzie pięć lat - zaznaczyła.