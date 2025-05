- Początek głosowania o 7:00 odbył się bez żadnych incydentów. Żadna z OKW nie zgłosiła do PKW informacji, by jakiś lokal nie został otwarty o czasie. Oznacza to, że nie wydarzyło się nic w pierwszych godzinach głosowania co mogłoby przedłużyć głosowanie zaplanowane do godz. 21:00 - przekazał Marciniak.