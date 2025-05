- Dzisiaj w Ukrainie powinien zapanować pokój, żeby ludzie przestali ginąć. O tym mówi Trump. Nie wiem, komu w Europie zależy, żeby wojna trwała. Trzeba popierać działania zmierzające do pokoju - ocenił Marek Jakubiak .

Szymon Hołownia stwierdził z kolei, że "polską racją stanu jest sprawiedliwy pokój w Ukrainie". - Trzeba budować porozumienia, aby zmusić Rosję, by usiadła z Ukrainą przy stole - mówił kandydat Trzeciej Drogi.

Marszałek Sejmu, mówiąc o Polsce, nawiązał do kwestii ekshumacji oraz ukraińskich technologiach, jakie Warszawa chciałaby pozyskać od Kijowa.

- Polską racją stanu jest sprawiedliwy spokój, czyli taki, na który zgodzi się także Ukraina (...). W naszym interesie jest to, aby Ukraina obroniła swoją niepodległość, a do wartości powróciła zasada o nieagresji - mówił tymczasem Adrian Zandberg .

Rafał Trzaskowski stwierdził, że "Rosja nie może wygrać tej wojny". - Wszyscy chcemy pokoju, ale on musi być na sprawiedliwych warunkach. O tym powinniśmy rozmawiać z Trumpem, a nie robić sobie z nim zdjęcia - mówił, nawiązując do wizyty kandydata popieranego przez PiS w USA.

Karol Nawrocki odparł w odpowiedzi, że "warto, aby polski premier nie był odsyłany przez kanclerza Niemiec do drugiego wagonu, ale żeby uczestniczył w rozmowach".

Marek Woch ocenił z kolei, że "każda wojna to jest zło" i "należy doprowadzić do pokoju, jeśli chodzi o Ukrainę".

- Trump ośmieszył się obiecując, że w ciągu dnia zakończy wojnę. Ona do tej pory trwa. W interesie Polski i demokratycznego świata jest to, aby zakończyć ją na uczciwych warunkach - stwierdziła Joanna Senyszyn. Jak dodała, ważne jest, aby nie doprowadzić do tego, żeby "Rosja się nie rozbestwiła" i zaatakowała inne kraje".