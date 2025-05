Padło pytanie o psychiatrię dziecięcą. Błyskawiczna reakcja w sieci

Karol Nawrocki stwierdził podczas debaty, że w Warszawie trzeba czekać nawet do lipca 2030 roku, aby udało się przyjść na wizytę z dzieckiem do poradni psychiatrycznej. Na jego słowa natychmiast zareagował Michał Szczerba. Europoseł wskazał, że jest to kłamstwo, a dodatkowo zamieścił zdjęcie. "Pierwszy wolny termin to środa. W przyszłym tygodniu" - dodał, wskazując na wizyty u psychologa dziecięcego.