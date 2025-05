- Mam problem z panem w sprawie tego mieszkania - zaczął Mentzen. - Sprawa została ujawniona w sposób skandaliczny, to, że prawdodpobnie wyciekły dokumenty z postępowania sprawdzającego ABW, to nie powinno mieć miejsca. (...) Bardziej przeszkadza nie to, co zrobił młody Nawrocki, tylko to, jak to ograł potem w kampanii wyborczej - podkreślił.