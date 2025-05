Brzózka zapytany o to, czy Nawrocki zwrócił się do SN o ujawnienie swojego oświadczenia majątkowego potwierdził, że taka prośba wpłynęła w poniedziałe k. Dodał, że - za zgodą I prezes SN - "kopie w zalakowanych kopertach zostały przekazane zainteresowanemu". Dodał, że od teraz Nawrocki jest ich dysponentem.

Według Onetu, Nawrocki przejął mieszkanie Jerzego Ż. w zamian za opiekę nad mężczyzną; ostatecznie jednak Ż. trafił do domu opieki społecznej. Według Onetu, Jerzy Ż. to schorowany 80-latek, który w 2017 r. przekazał swą kawalerkę Nawrockiemu i jego żonie Marcie. W zamian za to mieli się nim opiekować. "Nie ulega wątpliwości, że w tej chwili Nawrocki panem Jerzym się nie opiekuje ani mu nie pomaga. Ustaliliśmy, że mężczyzna został umieszczony w jednym z państwowych DPS-ów w Gdańsku i to pracownicy tej placówki się nim zajmują" - napisał portal.