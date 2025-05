Politolog nie powinien tu być zdziwiony. Może posłużyć się koncepcjami instytucjonalizmu politycznego, politycznego charakteru osobowości lub skryptów behawioralnych. Mówią one, że z różnych przyczyn poszczególne jednostki muszą działać w określony sposób. Narzuca go im zarówno ich charakter, doświadczenie, jak i logika działania, którą przyjęły.

Logiką działania, którą przyjął Donald Tusk , jest niszczenie PiS . Przekonał do niej dużą część polskiego społeczeństwa. Można wręcz podejrzewać, że gdyby PiS zniknął, Tusk straciłby rację bytu w polityce. Ale póki co - pomimo tego półtorarocznego niszczenia - partia Jarosława Kaczyńskiego ma się zaskakująco dobrze. Podobnie jak jej kandydat.

I tu pojawia się problem, który dotyka propagandowego rdzenia nie tylko tej kampanii, ale i całej obecnej władzy. Donald Tusk obiecał swojemu elektoratowi, wspierającym go elitom, wpływowym środowiskom w kraju i za granicą, wykończenie PiS. A do tej pory w kampanii jego obóz nie był w stanie nawet porządnie uderzyć, osłabić bądź przynajmniej zachwiać kandydatem przeciwnika - który, jak się wydaje, sam się częściej potyka (saszetki nikotynowe), niż chwieje pod ciosami.

W tej sytuacji Donald Tusk musiał pokazać, że wchodzi do gry. Że nie odpuszcza. Że jest gotów postawić na szali bardzo wiele. Że nie zrezygnuje z obranej drogi całkowitej eliminacji przeciwnika. To przecież też sygnał do najtwardszego elektoratu: "Zemsta na PiS to priorytet. PiS to zło, Nawrocki to zło - i ja je wypalę żywym ogniem".