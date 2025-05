Zresztą cała strategia sztabu PO na ostatni dzień kampanii polega na tym, by odwiedzać te miejsca, które historycznie były dla partii Donalda Tuska gwarancją licznych głosów, a które też posiadają pewne rezerwy. Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów z 18 maja część wyborców koalicji rządzącej z 15 października 2023 roku w ogóle nie poszła zagłosować. Wysiłki sztabu w ostatnich dwóch tygodniach skupiały się na tym, by zmobilizować tych ludzi do oddania głosu w drugiej turze. A ich liczba jest naprawdę spora - to ponad 2 mln wyborców.