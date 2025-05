Ostatnia prosta przed wyborami. Najnowszy sondaż prezydencki

Na sześć dni do wyborów prezydenckich sondażownia IBRiS sprawdziła - na zlecenie Polskiego Radia 24 - jak kształtują się decyzje Polaków.

Z badania wynika, że w pierwszej turze wyborów Rafał Trzaskowski może liczyć na głosy 31,5 proc. ankietowanych, co daje mu pierwsze miejsce. Tuż za nim uplasował się Karol Nawrocki z poparciem rzędu 23,6 proc. Takie wyniki oznaczają spadek poparcia kandydata KO o 1,7 pkt proc. i o 2 pkt proc. w przypadku kandydata wspieranego przez PiS.

Z sondażu wynika, że największy wzrost notowań - w porównaniu do poprzedniego badania tej samej pracowni dla PR24 - zaliczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z kolei największy spadek poparcia dotyczy Karola Nawrockiego. Mimo to, to właśnie wspierany przez PiS prezes IPN ma znaleźć się - zgodnie z preferencją ankietowanych - w drugiej turze wyborów. Miałby zmierzyć się w niej z Rafałem Trzaskowskim.