Orędzie marszałka przed II turą. "Zamęczyliśmy was tą kampanią"

Marszałek Sejmu wygłosił orędzie i zachęcił do głosowania w niedzielnych wyborach prezydenckich. Szymon Hołownia pozwolił sobie na szczere wyznanie. - Powiem to wprost: my, politycy, zamęczyliśmy was tą kampanią. Zwłaszcza w miarę zbliżania się finału - przekazał. Pomimo to zaapelował o "jeszcze jedną aktywność" w niedzielę.