- NSZZ Rolników Indywidualnych patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jakie są zagrożenia dla rolnictwa i co niesie za sobą Solidarność przez te ponad 40 lat, co ma na sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna, powiem, że dzisiaj popieramy Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta - oświadczył przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Tomasz Obszański podczas konferencji prasowej przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie.