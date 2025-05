Oficjalne dane o frekwencji. Tylu Polaków poszło na wybory

67,31 proc. - to frekwencja odnotowana w pierwszej turze wyborów prezydenckich - przekazała Państwowa Komisja Wyborcza. To najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich od 2015 roku. Najwięcej wyborców ruszyło do urn w woj. mazowieckim, a najmniej w woj. opolskim.