W oświadczeniu zwrócono także uwagę na to, że choć władze podejmowały działania w sprawie ochrony procesu wyborczego przed zagraniczną dezinformacją , to - zdaniem obserwatorów - wysiłki te nie były wystarczająco skoordynowane , a komunikacja publiczna na temat podjętych działań były sprzeczne.

Zdaniem obserwatorów kontrowersje budzą przepisy dotyczące finansowania kampanii wyborczej , które w ich ocenie są niewystarczające , co umożliwiło zaangażowanie stron trzecich, zmniejszając rozliczalność i integralność procesu wyborczego.

W raporcie wskazano także, że media w Polsce są silnie spolaryzowane, a przekaz w "większości mediów" - w tym u nadawcy publicznego - ograniczył dostęp do informacji bezstronnych. Dodano, że jedyna telewizyjna debata między dwoma kandydatami przed drugą turą "charakteryzowała się brakiem jakiejkolwiek skutecznej moderacji", co pozwoliło na wykorzystanie jej jako platformy do wzajemnych oskarżeń, a nie jako sensownego porównania programów politycznych.