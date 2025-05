Szczególne zaniepokojenie budziła niezależność sądów - w tym izby odpowiedzialnej za zatwierdzanie wyników wyborów - co, zdaniem obserwatorów, może podważać zaufanie obywateli do instytucji państwa.

Obserwatorzy zwrócili uwagę, że retoryka kampanii bywała konfrontacyjna, a niekiedy wręcz agresywna. W mediach i na wiecach pojawiały się treści jawnie nietolerancyjne wobec osób LGBT oraz uchodźców z Ukrainy , co - według autorów raportu - może pogłębiać podziały społeczne i budować atmosferę nieufności.

"To kluczowy moment dla Polski - czas, by wzmocnić przejrzystość, przestrzeganie standardów demokratycznych i odbudować zaufanie obywateli do instytucji państwowych" - podsumowała Liliana Tanguy, pełniąca obowiązki szefowej delegacji ZPRE.